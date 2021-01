Covid, 3 giocatori e l’allenatore dell’Empoli in isolamento a Napoli: niente Coppa Italia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Asl Napoli 1 ha messo in isolamento in albergo a Napoli tre calciatori dell’Empoli, l’allenatore Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia di oggi pomeriggio. Lo apprende l’ANSA da fonti sanitarie. L’isolamento è stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Asl1 ha messo inin albergo atre calciatoriDionisi e un magazziniere che sono in città per il match didi oggi pomeriggio. Lo apprende l’ANSA da fonti sanitarie. L’è stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

