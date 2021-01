Coppa Italia, le probabili formazioni di Fiorentina-Inter: quote dei bookmakers e dove vedere la gara in tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Poco meno di due ore e sarà Fiorentina-Inter.Alle ore 15.00, allo Stadio "Artemio Franchi", la compagine viola sfiderà i nerazzurri per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match decisivo; una gara secca. In caso di parità dopo i 90' regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente sfiderà il Milan di Stefano Pioli.Le quote e i pronostici dei bookmakers vedono i nerazzurri nettamente favoriti. La vittoria della formazione di Antonio Conte (segno 2), infatti, è data a 1.70, mentre gli ospiti (segno 1) sono quotati a 4.50. Il segno X è dato, invece, a 4.00. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Poco meno di due ore e sarà.Alle ore 15.00, allo Stadio "Artemio Franchi", la compagine viola sfiderà i nerazzurri per lavalevole per gli ottavi di finale di. Un match decisivo; unasecca. In caso di parità dopo i 90' regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente sfiderà il Milan di Stefano Pioli.Lee i pronostici deivedono i nerazzurri nettamente favoriti. La vittoria della formazione di Antonio Conte (segno 2), infatti, è data a 1.70, mentre gli ospiti (segno 1) sono quotati a 4.50. Il segno X è dato, invece, a 4.00. Lasarà trasmessa in diretta su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando ...

