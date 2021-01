Confesercenti | persi in Toscana 7 miliardi di euro Con ulteriori restrizioni si salirà a 9

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ll primo trimestre 2021 si caratterizzerà, in relazione al prolungamento delle, per una spesa per consumi inferiore di 15dirispetto al primo trimestre del 2020. Un colpo ulteriore a un sistema già profondamente provato

ll primo trimestre 2021 si caratterizzerà, in relazione al prolungamento delle restrizioni, per una spesa per consumi inferiore di 15 miliardi di euro rispetto al primo trimestre del 2020. Un colpo ul ...FIRENZE - “ll primo trimestre 2021 si caratterizzerà, in relazione al prolungamento delle restrizioni, per una spesa per consumi inferiore di 15 miliardi ...