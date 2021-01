“Ci penserà mio figlio Mattia…” Sorpresa Manuela Arcuri | prima tutto in gran segreto | ora l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una delle attrici più belle e professionali d’Italia è. La donna è un’autentica forza della natura e i suoi film e serie televisive sono rimaste nella memoria di tutti. Recentemente è stata ospite di ‘Verissimo’ e a Silvia Toffanin aveva rivelato cose molto interessanti. In particolare sul suo ex fidanzato Gabriel Garko: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera”, aveva esordito.di aggiungere: “Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima. Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era unade attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per ...