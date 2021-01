“Che svolta!”. Massimo Cannoletta, ecco cosa fa ora per vivere il supercampione de L’Eredità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Massimo Cannoletta è stato negli ultimi tempi uno degli assoluti protagonisti de L’Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna. Ha vinto tanto e ha colpito tutti per la sua competenza e per la grande conoscenza di una serie infinita di argomenti che gli consentivano di rispondere correttamente alle domande della trasmissione. Ha lasciato dopo 51 puntate, un record assoluto. È entrato in gara nella puntata di domenica 1 novembre e da quel momento è stato mattatore assoluto del programma: ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato i motivi che lo hanno indotto ad abbandonare il programma: “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è stato negli ultimi tempi uno degli assoluti protagonisti de, il quiz show condotto da Flavio Insinna. Ha vinto tanto e ha colpito tutti per la sua competenza e per la grande conoscenza di una serie infinita di argomenti che gli consentivano di rispondere correttamente alle domande della trasmissione. Ha lasciato dopo 51 puntate, un record assoluto. È entrato in gara nella puntata di domenica 1 novembre e da quel momento è stato mattatore assoluto del programma: ha giocato a 33 ghigliottine (21 il primato precedente), ha vinto in 8 occasioni (5 il record superato). In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato i motivi che lo hanno indotto ad abbandonare il programma: “Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Che svolta Il mistero di Khrystyna. "C’è una svolta nel caso" LA NAZIONE Gastronomia oltre che ristorante. Nuovi Codici Ateco per ripartire

Sempre più ristoratori decidono di trasformare il ristorante in una gastronomia per poter lavorare nonostante le restrizioni. Per facilitare il passaggio servirebbero valutazioni di rischio diverse da ...

Crisi di governo, le ultime notizie di oggi. Conte al Quirinale da Mattarella Vertice tra leader? Si riapre trattativa

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Recovery plan con il sì unanime di tutti i ministri, tranne le due ministre Iv Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. È scontro totale tra il premier Giu ...

