Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2021 ore 20 | 30

(Di martedì 12 gennaio 2021)12 GENNAIOORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA-FIUMICINO PER LAVORI IN CORSO, TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’EUR IN DIREZIONE CENTRO. TRAFFICO RESIDUO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SI RALLENTA ANCORA SULLA NOMENTANA TRA VIALE KANT COLLEVERDE IN USCITA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO. ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. Servizio fornito da Astral