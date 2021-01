Vi racconto i furbetti della pandemia e altre cose di cui non si parla

Leggi su formiche

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le guerre sono sempre state fonte di arricchimento per pochi e di povertà per molti, anche se spesso pure i poveri – come la Madre Coraggio di Bertold Brecht – vivono dello stesso conflitto per il quale muoiono i loro figli. Lain atto da circa un anno è una guerra, anche se non dichiarata e contro un nemico invisibile e subdolo nei confronti del quale non si è ancora trovata un’arma risolutiva. Al momento in cui scrivo, ha contagiato 91 milioni di persone e fatto due milioni di vittime. Queste cifre, ricavate da Worldometer, sono approssimate per difetto dato che tali sono i dati di gran parte dei Paesi in via di sviluppo. Quanti hanno “fatto i soldi” (tanti o pochi) con il corona virus? Mancano stime a livello mondiale – forse l’Organizzazione MondialeSanità farebbe bene a proporre un’analisi sugli effetti del virus sulla ...