Vaccini | Pfizer-BioNTech | ' Nel 2021 produrremo 2 miliardi di dosi'

Pfizer-BioNTech prevede di produrre nel 2021 due miliardi di dosi del loro vaccino anti Covid-19, aumentando la produzione precedentemente prevista di oltre il 50%. Lo ha annunciato la società

