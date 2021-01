USA, in vigore da oggi le nuove tariffe su vini francesi e tedeschi (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti hanno comunicato che inizieranno a imporre oggi le nuove tariffe su parti di aerei prodotte in Francia e Germania, oltre che su alcuni vini e cognac provenienti dai due Paesi. Lo ha comunicato lo U.S. Customs and Border Protection dopo che a fine dicembre l’Office of the U.S. Trade Representative, l’agenzia che commercia il presidente sulle questioni commerciali, aveva annunciato il provvedimento. La misura si inserisce nella disputa aperta tra USA ed Europa per gli aiuti concessi, rispettivamente, a Boeing e Airbus. Nell’ottobre 2019 gli Stati Uniti avevano imposto 7,5 miliardi di dollari di tariffe contro i sussidi concessi dall’Europa ad Airbus, mentre a settembre 2020 è stata l’Unione europea ad imporre tariffe sulle importazioni di beni dagli Stati ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gli Stati Uniti hanno comunicato che inizieranno a imporrelesu parti di aerei prodotte in Francia e Germania, oltre che su alcunie cognac provenienti dai due Paesi. Lo ha comunicato lo U.S. Customs and Border Protection dopo che a fine dicembre l’Office of the U.S. Trade Representative, l’agenzia che commercia il presidente sulle questioni commerciali, aveva annunciato il provvedimento. La misura si inserisce nella disputa aperta tra USA ed Europa per gli aiuti concessi, rispettivamente, a Boeing e Airbus. Nell’ottobre 2019 gli Stati Uniti avevano imposto 7,5 miliardi di dollari dicontro i sussidi concessi dall’Europa ad Airbus, mentre a settembre 2020 è stata l’Unione europea ad imporresulle importazioni di beni dagli Stati ...

Boeing/Airbus: Bruxelles dispiaciuta per nuove tasse Usa, attende Biden

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Bruxelles ha espresso oggi il proprio disappunto per l'entrata in vigore delle nuove tariffe ...

