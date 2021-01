The Callisto Protocol per PS5, da una grafica next-gen 'reale' alle funzionalità del DualSense (Di martedì 12 gennaio 2021) Sviluppato da Striking Distance, il nuovo studio guidato da Glen Schofield e finanziato dal publisher di PUBG Krafton, The Callisto Protocol è un successore spirituale della serie Dead Space di Schofield. Ora, in una nuova intervista tramite Official PlayStation Magazine UK, Schofield ha dichiarato che il team ha alcune idee in merito allo sfruttare le funzionalità del DualSense per il suo titolo horror sci-fi. Il gioco non sarà disponibile presto, probabilmente uscirà nel 2022, perciò lo studio di sviluppo ha tutto il tempo per pensare al meglio come sfruttare trigger adattivi e feedback aptico del controller di PlayStation 5. Oltre a questo, Glenn Schofield ha parlato anche della grafica next-gen, che si avvicina di molto ad un livello incredibile di realismo: "Ciò che stiamo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Sviluppato da Striking Distance, il nuovo studio guidato da Glen Schofield e finanziato dal publisher di PUBG Krafton, Theè un successore spirituale della serie Dead Space di Schofield. Ora, in una nuova intervista tramite Official PlayStation Magazine UK, Schofield ha dichiarato che il team ha alcune idee in merito allo sfruttare ledelper il suo titolo horror sci-fi. Il gioco non sarà disponibile presto, probabilmente uscirà nel 2022, perciò lo studio di sviluppo ha tutto il tempo per pensare al meglio come sfruttare trigger adattivi e feedback aptico del controller di PlayStation 5. Oltre a questo, Glenn Schofield ha parlato anche della-gen, che si avvicina di molto ad un livello incredibile di realismo: "Ciò che stiamo ...

Eurogamer_it : #TheCallistoProtocol per #PS5 tra grafica 'reale' alle funzionalità #DualSense. - Info_e_Games : The Callisto Protocol: l’horror next-gen avrà una grafica da urlo - - Asgard_Hydra : The Callisto Protocol: l’horror next-gen avrà una grafica da urlo - Multiplayerit : The Callisto Protocol: la grafica 'sembra reale' e sfrutterà il DualSense di PS5 -