“Sono in difficoltà”. GF Vip, Giulia Salemi a pezzi dopo la diretta: crolla nella notte. Cosa è successo con la famiglia di Pierpaolo (Di martedì 12 gennaio 2021) Dalla puntata di ieri sera, lunedì 11 gennaio 2021, del GF Vip, abbiamo appreso tante cose. Di quanto Elisabetta Gregoraci sia ancora piccata, per esempio, del fatto che Pierpaolo non si sia dato alla sofferenza eterna dopo la sua uscita dalla Casa. Poi abbiamo appreso che Giulia Salemi non piace alla famiglia Pretelli, in una declinazione diversa da quella già imparata a Capodanno. Ricordiamo tutti quando la mamma di Pierpaolo – in collegamento in diretta per fargli gli auguri di buon anno – ne ha approfittato per confessargli che la sua vicinanza con Giulia gli avesse fatto perdere consensi. “Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Dalla puntata di ieri sera, lunedì 11 gennaio 2021, del GF Vip, abbiamo appreso tante cose. Di quanto Elisabetta Gregoraci sia ancora piccata, per esempio, del fatto chenon si sia dato alla sofferenza eternala sua uscita dalla Casa. Poi abbiamo appreso chenon piace allaPretelli, in una declinazione diversa da quella già imparata a Capodanno. Ricordiamo tutti quando la mamma di– in collegamento inper fargli gli auguri di buon anno – ne ha approfittato per confessargli che la sua vicinanza congli avesse fatto perdere consensi. “Purtroppo ti devo dire che in questo ultimo periodo hai perso moltissimi consensi, quindi riprendi il tuo cammino e mostra le tue ali. Fai vedere tutte le tue ...

