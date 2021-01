Ritorno a scuola, per 4 studenti su 5 giusto prolungare le chiusure (Di martedì 12 gennaio 2021) Un sondaggio di Skuola.net evidenzia come moltissimi ragazzi siano in accordo con la scelta di non riaprire subito le scuole superiori L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) Un sondaggio di Skuola.net evidenzia come moltissimi ragazzi siano in accordo con la scelta di non riaprire subito le scuole superiori L'articolo .

AzzolinaLucia : Il mio intervento a Rai News 24, dove ho parlato delle date del ritorno a scuola. Condividiamo per fare chiarezza. - RegioneER : ??#SCUOLA, in ER rinviato al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza alle superiori: “Serve massima precauzio… - sebilardi : @ninofiorino Non sei l'unico carissimo amico tra i docenti. Ho stima profonda della classe docenti. Ma ho visto e s… - mauro_giuseppe : RT @FalkoMelissa: Ritorno a scuola - M5SER : #Scuola #EmiliaRomagna, @SilviaPiccinini (@M5SER): “Vaccinare subito #studenti e docenti per garantire un ritorno i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Scuola, le regioni «sconfessano» il governo: ritorno in classe alle superiori rinviato quasi ovunque Il Sole 24 ORE Studenti da Nord a Sud uniti contro la Dad

Dad diventa l’acronimo di “Dannazione Azzolina dimettiti”: così recitano le frasi sui manifesti in Piazza Duomo a Milano. Gli studenti non riescono più a stare zitti di fronte all’ennesima prova della ...

La preside che non farà tornare in classe i suoi studenti: troppo rischioso

A Roma, la dirigente dell’alberghiero Vespucci: così rischiamo di dover chiudere subito. Troppi vincoli con le nuove norme, anche gli studenti preferiscono la Dad ...

Dad diventa l’acronimo di “Dannazione Azzolina dimettiti”: così recitano le frasi sui manifesti in Piazza Duomo a Milano. Gli studenti non riescono più a stare zitti di fronte all’ennesima prova della ...A Roma, la dirigente dell’alberghiero Vespucci: così rischiamo di dover chiudere subito. Troppi vincoli con le nuove norme, anche gli studenti preferiscono la Dad ...