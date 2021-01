Rioveggio Bologna – Auto contromano sull’A1 per 40km

(Di martedì 12 gennaio 2021) Gli agenti di polizia costretti a sparare in direzione delle gomme per bloccare la vettura. Paura nel primo pomeriggio lungo l’A1 dove un’ha percorso una quarantina di chilometri distrada nel senso contrario di marcia. L’, dopo aver forzato un casello all’altezza di, è infatti arrivata a velocità elevata quasi alle porte di Firenze.

Calenzano (Firenze), 12 gennaio 2020 - Lunghi minuti di terrore in autostrada, sull'A-1, per una macchina che ha viaggiato contromano per quaranta chilometri, da Rioveggio fino alle porte di Firenze.Folle corsa per 40 km contromano lungo l'autostrada A1, da Rioveggio alle porte di Firenze, seminando il panico. L'auto, una Ford Fiesta con alla guida un cittadino italoamericano, 34 anni, marmista d ...