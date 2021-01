Qualificazioni Australian Open 2021: Cocciaretto supera Benoit e approda al turno decisivo (Di martedì 12 gennaio 2021) Elisabetta Cocciaretto supera in due set la belga Marie Benoit, indietro di oltre cento posizioni nel ranking Wta, e approda al turno decisivo delle Qualificazioni agli Australian Open 2021. La tennista italiana fatica un po’, soprattutto nel secondo set, ma liquida in due set l’avversaria sorprendendola spesso al servizio, e ora per l’approdo al main draw se la vedrà con la francese Harmony Tan. IL PROGRAMMA DI OGGI IL RACCONTO DEL MATCH – La marchigiana entra in campo con tanta determinazione e già nel primo set mette subito le cose in chiaro e conquista un break importante che la porta sul 3-1. Purtroppo per lei, però, la belga reagisce immediatamente e trova il controbreak che sembra poter trascinare questo primo ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Elisabettain due set la belga Marie, indietro di oltre cento posizioni nel ranking Wta, ealdelleagli. La tennista italiana fatica un po’, soprattutto nel secondo set, ma liquida in due set l’avversaria sorprendendola spesso al servizio, e ora per l’approdo al main draw se la vedrà con la francese Harmony Tan. IL PROGRAMMA DI OGGI IL RACCONTO DEL MATCH – La marchigiana entra in campo con tanta determinazione e già nel primo set mette subito le cose in chiaro e conquista un break importante che la porta sul 3-1. Purtroppo per lei, però, la belga reagisce immediatamente e trova il controbreak che sembra poter trascinare questo primo ...

