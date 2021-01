Proposta ribelli Cinque Stelle | Roma sia Città-Stato con sindaco eletto da Aula

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021)– Una Capitale Citta’-dall’e non piu’ dai cittadini, decentramento amministrativo, con piu’ poteri e fondi ai Municipi. Sono i pilastri della riforma istituzionale diCapitale che hanno in mente Angelo Sturni, Enrico Stefa’no, Marco Terranova , Donatella Iorio e Alessandra Agnello, i consiglieri comunali grillini che hanno dato vita all’iniziativa politica il ‘Piano di’. “Per i 150 anni die nel rispetto del percorso che stiamo portando avanti, presentiamo pubblicamente e in modo trasparente i tre punti principali della nostradi riforma normativa dell’ordinamento diCapitale, che stiamo depositando in queste ore alla Camera dei Deputati, in armonia con ...