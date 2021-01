Pioli: “Sappiamo soffrire, Ibra ha fatto il giusto minutaggio” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato così il successo sul Torino ai microfoni di Raisport: “Sappiamo lottare, soffrire. Nel primo tempo con l’occasione di Zlatan ma soprattutto nel secondo tempo potevamo evitare di andare ai supplementari, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto, superando la stanchezza fisica e mentale”. Ibra? Volevamo dargli un minutaggio più ampio visti i pochi minuti dell’altra volta. Se l’avessimo fatto entrare nel secondo tempo ci sarebbe stato il rischio che avrebbe giocato troppo, invece così ha fatto il giusto minutaggio”. Dopo il Rio Ave avete battuto anche il Torino ai rigori. C’è un segreto?“Nessun allenamento specifico, perché i calci di rigore sono difficilmente allenabili. Dentro al ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha commentato così il successo sul Torino ai microfoni di Raisport: “lottare,. Nel primo tempo con l’occasione di Zlatan ma soprattutto nel secondo tempo potevamo evitare di andare ai supplementari, ma abbiamo dimostrato di essere un gruppo compatto, superando la stanchezza fisica e mentale”.? Volevamo dargli unpiù ampio visti i pochi minuti dell’altra volta. Se l’avessimoentrare nel secondo tempo ci sarebbe stato il rischio che avrebbe giocato troppo, invece così hail”. Dopo il Rio Ave avete battuto anche il Torino ai rigori. C’è un segreto?“Nessun allenamento specifico, perché i calci di rigore sono difficilmente allenabili. Dentro al ...

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Pioli: 'Non molliamo un centimetro, sappiamo soffrire'. #MilanTorino #SportMediaset - Sport_Mediaset : #Milan, #Pioli: 'Non molliamo un centimetro, sappiamo soffrire'. #MilanTorino #SportMediaset - carlo5010 : @__milan227 @ZZiliani Si ma giocava per il 5’ - 6’ posto e ricordiamoci quando, già con Pioli, fu umiliato 5-0 da A… - andreafabris96 : ??? #Milan, Stefano #Pioli ???? a #DAZN: 'Non sappiamo ancora niente su #Brahim e #Tonali. Mi auguro che non siano cos… - Nardoz___ : RT @AndreaPropato: #Pioli: “Gli infortuni? Ancora non sappiamo nulla. Hanno preso due colpi forti, speriamo non sia nulla di serio. Mi disp… -