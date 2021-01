Pierpaolo Pretelli sbotta nella notte: “La mia famiglia non c’ha capito nulla” (Di martedì 12 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli nella notte sbotta contro la sua famiglia, il gieffino si è detto molto deluso, si vergogna per ciò che hanno detto È andata in onda ieri 11 dicembre la 32esima puntata del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è rimasto molto deluso dalla sua famiglia. Alfonso Signorini nel corso della puntata ha mostrato ciò che il fratello del gieffino ha detto in un’intervista. Giulio Pretelli avrebbe preferito vedere al fianco del fratello Elisabetta Gregoraci e non Giulia Salemi. Le parole del fratello di Pierpaolo hanno ferito Giulia, nella notte si è infatti sfogata con Rosalinda. La gieffina ha detto di essere molto dispiaciuta, non vuole che ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 12 gennaio 2021)contro la sua, il gieffino si è detto molto deluso, si vergogna per ciò che hanno detto È andata in onda ieri 11 dicembre la 32esima puntata del Grande Fratello Vip,è rimasto molto deluso dalla sua. Alfonso Signorini nel corso della puntata ha mostrato ciò che il fratello del gieffino ha detto in un’intervista. Giulioavrebbe preferito vedere al fianco del fratello Elisabetta Gregoraci e non Giulia Salemi. Le parole del fratello dihanno ferito Giulia,si è infatti sfogata con Rosalinda. La gieffina ha detto di essere molto dispiaciuta, non vuole che ...

XxSmair : RT @sarabellicosee: famiglia Pretelli i have a question...Ma qui Pierpaolo non aveva il figlio a casa che lo guardava? AAAAAA I SOLDIIIII ??… - Chiara57016447 : RT @headandthoughts: Cara famiglia Pretelli, và a finire che uscirà prima Pierpaolo di Giulia dalla casa, e il merito sarà solo vostro e d… - AlbiIndecente : Vi piace PIERPAOLO PRETELLI? #GFVIP #TZVIP - accountprelemi : RT @blurrygomvez: buongiorno solo a Pierpaolo Pretelli che ieri dopo la puntata manco di ricordava del teatrino inutile montato da Alfonso… - francesca279603 : RT @felipande906: g:non pensare a me p:la mia famiglia non deve toccare me ne chiunque mi rende felice!!!! pierpaolo muted family pretell… -