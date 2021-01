Perché dopo la Brexit in Olanda sequestrano anche i panini di chi arriva dal Regno Unito – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 12 gennaio 2021) «Benvenuto alla, signore!». La voce è quella di un ufficiale della dogana olandese mentre sequestra un panino a un camionista britannico. Niente prosciutto, persino niente pane. Il giornale conservatore The Daily Mail, che ha pubblicato la storia sul suo sito, sostiene che la scena ripresa in alcuniavrebbe suscitato un’ondata d’indignazione nei confronti della tirannica burocrazia europea, ma neldiffuso dal quotidiano non si vedono scene di violenza o ostilità tra le parti, ma soltanto fastidio ed un pochino di imbarazzo per le nuove regole. January 10, 2021 Le nuove regole Come spiega l’ufficiale nel, secondo le norme in vigore dal primo gennaio 2021,l’accordo sulladi fine dicembre, sono infatti vietate le importazioni personali di ...