Morì tra le fiamme legata al letto dell’ospedale, si colmino le lacune del sistema sanitario (Di martedì 12 gennaio 2021) La cronaca spesso dimentica i casi più atroci presa dalla sua quotidianità. Oriana Ruzzini, consigliera comunale del Partito Democratico di Bergamo, rammenta a tutti noi e al sistema sanitario di colmare le proprie lacune per evitare che persone come Elena Casetto, con disturbi mentali, vengano “trattate” più che “curate” per le loro condizioni. Gentile Redazione, mi permetto di condividere con voi una riflessione sulla conclusione delle indagini per la morte di Elena Casetto, la giovane morta carbonizzata nel reparto di psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII il 13 agosto 2019. Se vorrete dedicare uno spazio nel vostro giornale a questa vicenda delicata e “scomoda” sono certa che molte famiglie colpite dal dramma dei disturbi psichici e oggi più che mai abbandonate a sé stesse ne apprezzerebbero l’intento. Le ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) La cronaca spesso dimentica i casi più atroci presa dalla sua quotidianità. Oriana Ruzzini, consigliera comunale del Partito Democratico di Bergamo, rammenta a tutti noi e aldi colmare le proprieper evitare che persone come Elena Casetto, con disturbi mentali, vengano “trattate” più che “curate” per le loro condizioni. Gentile Redazione, mi permetto di condividere con voi una riflessione sulla conclusione delle indagini per la morte di Elena Casetto, la giovane morta carbonizzata nel reparto di psichiatriaPapa Giovanni XXIII il 13 agosto 2019. Se vorrete dedicare uno spazio nel vostro giornale a questa vicenda delicata e “scomoda” sono certa che molte famiglie colpite dal dramma dei disturbi psichici e oggi più che mai abbandonate a sé stesse ne apprezzerebbero l’intento. Le ...

itsfedeff : Quanto è imbarazzante eligregg che prima dice che tra lei e pier non c’è mai stato nulla, poi esce dalla casa e com… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @Mayflower014 @cinziasecchi @giusyoni @amatorosalia1 17/Tra l'autunno 1944 e la primavera… - damncliffvrd_ : @Beatrice011997 io lady d vuol dire che tra poco me fanno morì? - Chica_Chubb_ME : RT @TolkienItalia: L’11 gennaio 1999 morì #NaomiMitchison, scrittrice scozzese e amica di penna di #Tolkien. Autrice, tra gli altri libri,… - FondiMusic : L’#11gennaio del 1999 morì #FabrizioDeAndré, tra i più grandi cantautori della musica leggera italiana. In suo onor… -

Ultime Notizie dalla rete : Morì tra Trattativa Stato-mafia, gli imputati Mori e De Donno attaccano Report con una lettera al Quirinale:… Il Fatto Quotidiano