Massa, consigliere della Lega chiede un minuto di silenzio per la fan di Trump uccisa a Capitol Hill – Video (Di martedì 12 gennaio 2021) “Chiedo un minuto di silenzio per Ashli Babbitt, la ragazza uccisa durante l’occupazione del Campidoglio”. A parlare, in apertura di Consiglio comunale, è stato il consigliere della Lega di Massa, Luca Guadagnucci. Gli amministratori della città toscana, dopo la richiesta dell’esponente della Lega, sono rimasti in silenzio per quasi una trentina di secondi, finché non è intervenuto Matteo Bertucci (gruppo Persiani sindaco) che ha chiesto di estendere il minuto di silenzio non solo alla fan di Trump, ex veterana e sostenitrice delle teorie complottiste di QAnon, ma anche alle altre tre persone rimaste uccise nel corso dell’irruzione a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “Chiedo undiper Ashli Babbitt, la ragazzadurante l’occupazione del Campidoglio”. A parlare, in apertura di Consiglio comunale, è stato ildi, Luca Guadagnucci. Gli amministratoricittà toscana, dopo la richiesta dell’esponente, sono rimasti inper quasi una trentina di secondi, finché non è intervenuto Matteo Bertucci (gruppo Persiani sindaco) che ha chiesto di estendere ildinon solo alla fan di, ex veterana e sostenitrice delle teorie complottiste di QAnon, ma anche alle altre tre persone rimaste uccise nel corso dell’irruzione a ...

Ultime Notizie dalla rete : Massa consigliere Massa, consigliere della Lega chiede un minuto di silenzio per la fan di Trump uccisa a Capitol Hill –… Il Fatto Quotidiano La viabilità sul ponte Corleone ennesima occasione di scontro, botta e risposta Gelarda-assessori

"L'unica novità - sottolineano gli assessori - è rappresentata da una nota del dirigente del servizio mobilità urbana con la quale si comunicano al comando di Polizia municipale gli itinerari alternat ...

Ponte Corleone, assessori Catania e Prestigiacomo: ''Gelarda disinforma la città, non esiste nessuna ordinanza''

''Il consigliere Gelarda non perde occasioni per disinformare le cittadine e i cittadini di Palermo'', dichiarano gli assessori Giusto Catania e Maria Prestigiacomo.

