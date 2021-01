L'infettivologo Galli: 'Il sistema delle regioni a colori non ha funzionato, a breve saremo messi male' (Di martedì 12 gennaio 2021) arancione, gialla, bianca addirittura. Come va questa idea anti- ? Il sistema delle regioni a colori diversi 'mi sentirei di dire che non ha funzionato, visto che quelle peggio messe sono attualmente ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) arancione, gialla, bianca addirittura. Come va questa idea anti- ? Ildiversi 'mi sentirei di dire che non ha, visto che quelle peggio messe sono attualmente ...

Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - LucaStanisci : Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - martamacbeal : RT @ilmessaggeroit: Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - AAndreafusco1 : RT @ilmessaggeroit: Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - StefaniaFalone : Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male»… -