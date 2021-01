Il Napoli passa alla Dacia Arena (Di martedì 12 gennaio 2021) di Diego Pantani II Napoli vince di nuovo fuori casa in campionato in una trasferta non semplice come quella di Udine. Gli azzurri fanno prevalere il maggiore tasso tecnico e nei primi minuti si presentano più volte al tiro, come avevano già fatto nello scorso turno contro lo Spezia, senza però concretizzare; al 2’pt è capitan Insigne ad andare alla finalizzazione, non inquadrando però la porta. Al 7’pt si vede anche il giocatore di maggior talento dei friulani, De Paul, ma il suo tiro è impreciso e termina sopra la traversa. Al 15’pt sono gli azzurri a passare poiché Lozano viene atterrato in area da Bonifazi, l’arbitro Pasqua non interviene ma viene richiamato dal Var, e quindi si ravvede decretando il penalty. Dal dischetto realizza Insigne che segna il 97esimo gol con la maglia del Napoli raggiungendo Careca. II ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) di Diego Pantani IIvince di nuovo fuori casa in campionato in una trasferta non semplice come quella di Udine. Gli azzurri fanno prevalere il maggiore tasso tecnico e nei primi minuti si presentano più volte al tiro, come avevano già fatto nello scorso turno contro lo Spezia, senza però concretizzare; al 2’pt è capitan Insigne ad andarefinalizzazione, non inquadrando però la porta. Al 7’pt si vede anche il giocatore di maggior talento dei friulani, De Paul, ma il suo tiro è impreciso e termina sopra la traversa. Al 15’pt sono gli azzurri are poiché Lozano viene atterrato in area da Bonifazi, l’arbitro Pasqua non interviene ma viene richiamato dal Var, e quindi si ravvede decretando il penalty. Dal dischetto realizza Insigne che segna il 97esimo gol con la maglia delraggiungendo Careca. II ...

