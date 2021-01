Harry e Meghan | duchi dello show business | «Fondano una società di produzione»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 gennaio 2021) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle stanno per fare un altro importante passo nel mondo dello show business. Dopo gli accordi milionari con i colossi Netflix e Spotify, i duchi pare siano in procinto di fondare una propria casa di produzione che realizzerà contenuti sia fiction che non-fiction: stando a quanto rivelato da alcuni tabloid, infatti, i Sussex avrebbero già depositato i documenti per la registrazione del marchio.??