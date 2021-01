Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci incanta con il suo outfit, ma il più caro è quello indossato dalla Salemi. (Di martedì 12 gennaio 2021) Come ogni lunedì che si rispetti, da mesi ormai, su canale 5 c’è l’immancabile appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip. Nella puntata dell ’11 gennaio una delle protagoniste del programma, nonostante sia ormai uscita dalla casa da ben un mese, è stata Elisabetta Gregoraci. Infatti il conduttore, Alfonso Signorini, ha lasciato uno spazio di circa 40 minuti alla ex inquilina della casa di Cinecittà. Dopo l’assenza della scorsa settimana, la showgirl è tornata prima nella casa, è precisamente non Cucurio e poi in studio. La Gregoraci è stata invitata da Signorini e dagli autori per un confronto finale con Pierpaolo Petrelli, con il quale aveva stretto un rapporto speciale. Foto: Instagram stories/Elisabetta Gregoraci Il loro confronto è ... Leggi su virali.video (Di martedì 12 gennaio 2021) Come ogni lunedì che si rispetti, da mesi ormai, su canale 5 c’è l’immancabile appuntamento in prima serata con ilVip. Nella puntata dell ’11 gennaio una delle protagoniste del programma, nonostante sia ormai uscitacasa da ben un mese, è stata. Infatti il conduttore, Alfonso Signorini, ha lasciato uno spazio di circa 40 minuti alla ex inquilina della casa di Cinecittà. Dopo l’assenza della scorsa settimana, la showgirl è tornata prima nella casa, è precisamente non Cucurio e poi in studio. Laè stata invitata da Signorini e dagli autori per un confronto finale con Pierpaolo Petrelli, con il quale aveva stretto un rapporto speciale. Foto: Instagram stories/Il loro confronto è ...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - daisyoxeye_ : RT @peularis: 'Ieri è stata una puntata scoppiettante ma ci è voluta una settimana per arrivare a questo punto. Se ci pensi oramai ha senso… - aethelrei : @dayaneonfire @GrandeFratello Questo grande fratello non mi sta piacendo per niente. -