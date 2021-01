Governo: Renzi, ‘non vogliamo ministeri, vogliamo soldi per la Sanità’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: ‘Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare’. Io dico una cosa più semplice: ‘Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES'”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: ‘Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare’. Io dico una cosa più semplice: ‘Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES'”. Lo scrive Matteonella sua ultima enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Beh, via Bonafede, gualtieri e Catalfo... anche se li sostituissero con tre teletubbies il governo migliorerebbe...… - max65bo : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a Fir… - robreg1 : RT @TgLa7: #Governo: Renzi, da Italia Viva nessuna rischiesta poltrone -