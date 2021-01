Governo Conte II appeso a un filo, Italia viva pronta alla svolta (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - Le speranze di Giuseppe Conte e del suo esecutivo di andare avanti sono appese alle poche ore che mancano al Consiglio dei ministri sul Recovery Plan. Nella serata di ieri, palazzo Chigi ha fatto sapere di aver consegnato ai ministri il testo - ancora una bozza - del Piano nazionale di ripresa e resilienza e Bellanova, con i suoi compagni di partito, lo sta passando al setaccio. "Saprò dire qualcosa di più quando avrò letto la bozza", aggiunge la ministra che ricorda: "L'ultima che ho, tralasciando il bignamino di 13 pagine, risale al 7 dicembre". Il lavoro dei pontieri è stato incessante nelle ultime settimane, si è cercato di evitare lo show down, ma la rottura fra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, tuttavia, appare ormai insanabile e il via libera al documento del Governo, che recepisce la quasi totalità delle richieste di ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - Le speranze di Giuseppee del suo esecutivo di andare avanti sono appese alle poche ore che mancano al Consiglio dei ministri sul Recovery Plan. Nella serata di ieri, palazzo Chigi ha fatto sapere di aver consegnato ai ministri il testo - ancora una bozza - del Piano nazionale di ripresa e resilienza e Bellanova, con i suoi compagni di partito, lo sta passando al setaccio. "Saprò dire qualcosa di più quando avrò letto la bozza", aggiunge la ministra che ricorda: "L'ultima che ho, tralasciando il bignamino di 13 pagine, risale al 7 dicembre". Il lavoro dei pontieri è stato incessante nelle ultime settimane, si è cercato di evitare lo show down, ma la rottura fra Matteo Renzi e Giuseppe, tuttavia, appare ormai insanabile e il via libera al documento del, che recepisce la quasi totalità delle richieste di ...

