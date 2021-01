**Governo: Bettini, ‘se crisi nè scostamento nè ristori’** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Io nono so cosa deciderà Conte e il presidente Mattarella una volta che Iv leva l’appoggio al governo. Noi nei prossimi giorni non abbiamo solo il Recovery, ma anche un nuovo scostamento da 25 miliardi circa di cui 10 devono andare per i ristori: se non c’è il governo non ci sonbo nè lo scostamento nè i ristori”. Lo dice Goffredo Bettini del Pd a Stasera Italia su Rete4. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Io nono so cosa deciderà Conte e il presidente Mattarella una volta che Iv leva l’appoggio al governo. Noi nei prossimi giorni non abbiamo solo il Recovery, ma anche un nuovoda 25 miliardi circa di cui 10 devono andare per i ristori: se non c’è il governo non ci sonbo nè lonè i ristori”. Lo dice Goffredodel Pd a Stasera Italia su Rete4. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

