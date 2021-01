GFVip, Maria Teresa Ruta perde la testa: cosa è accaduto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Panico stasera nella casa del alla conduttrice, la sua rabbia. (screenshot video)Momenti incredibili si sono vissuti oggi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: a Cecilia Capriotti non va giù l’essere andata in nomination e se la prende con Maria Teresa Ruta. La accusa sostanzialmente di essere una persona falsa e si lamenta appunto dell’essere andata in nomination. Successivamente, a cena si parla di nuovo della Ruta: stavolta è accusata di “russare” la notte. Leggi anche -> GFVip, duro attacco di Pierpaolo Pretelli alla famiglia: i motivi della rabbia Reazione di rabbia di Maria Teresa Ruta durante il GFVip A quel punto la reazione della conduttrice è sopra le righe, si alza e inizia a urlare parole ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Panico stasera nella casa del alla conduttrice, la sua rabbia. (screenshot video)Momenti incredibili si sono vissuti oggi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: a Cecilia Capriotti non va giù l’essere andata in nomination e se la prende con. La accusa sostanzialmente di essere una persona falsa e si lamenta appunto dell’essere andata in nomination. Successivamente, a cena si parla di nuovo della: stavolta è accusata di “russare” la notte. Leggi anche ->, duro attacco di Pierpaolo Pretelli alla famiglia: i motivi della rabbia Reazione di rabbia didurante ilA quel punto la reazione della conduttrice è sopra le righe, si alza e inizia a urlare parole ...

trash_italiano : La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP - GrandeFratello : Cecilia contro Maria Teresa: 'Non sei sincera ed io non ti credo'. #GFVIP - mdotduchamp : RT @hogvaarts: tommaso e maria teresa - you found me uno dei rapporti più belli e sottovalutati??#gfvip #tzvip #rosmello - abbracciamiora_ : RT @juliearockstar: ‘’Lei è la mia costante, c’è sempre stata per me, è sopra a tutti.’’ Questo il link per donare per l’aereo di Tommaso… - ItaliaConAngeT : RT @rainbow20202020: Tommaso: 'Quanto mi dispiace per Maria Teresa. Mi sono messo a piangere con Pierpaolo.' Stefania: 'Mi si è stretto il… -