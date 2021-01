Ferrari distrutta, Marchetti: “Mi auguro di non leggere più certe cattiverie” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Grazie a Dio nessuno si è fatto male, è la notizia più importante”. Il portiere genoano perse due compagni di squadra della Pro Vercelli in un incidente stradale Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 gennaio 2021) “Grazie a Dio nessuno si è fatto male, è la notizia più importante”. Il portiere genoano perse due compagni di squadra della Pro Vercelli in un incidente stradale

