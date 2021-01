Dakar 2021, tutte le classifiche dopo la nona tappa: auto, moto, camion e quad (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è conclusa la nona tappa della Dakar 2021, la Neom-Neom che è andata a riscrivere le classifiche della corsa più dura del mondo. Nella categoria delle moto il successo odierno è andato a Kevin Benavides, ma in classifica generale rimane al comando Josè Ignacio Cornejo Florimo. Nelle auto successo per il solito Stephane Peterhansel, che scappa in graduatoria generale, quindi nei quad Manuel Andujar difende la sua leadership, come il team di Dmitry Sotnikov sul fronte dei camioni. Di seguito tutte le classifiche della Dakar 2021. CLASSIFICA GENERALE moto 1 4 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 36H ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è conclusa ladella, la Neom-Neom che è andata a riscrivere ledella corsa più dura del mondo. Nella categoria delleil successo odierno è andato a Kevin Benavides, ma in classifica generale rimane al comando Josè Ignacio Cornejo Florimo. Nellesuccesso per il solito Stephane Peterhansel, che scappa in graduatoria generale, quindi neiManuel Andujar difende la sua leadership, come il team di Dmitry Sotnikov sul fronte deii. Di seguitoledella. CLASSIFICA GENERALE1 4 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM36H ...

