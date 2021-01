Crisi di governo, Bellanova e Bonetti pronte a consegnare le dimissioni (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ arrivato il giorno che potrebbe determinare la fine del Conte bis. Le ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti, così come il sottosegretario Ivan Scalfarotto, pare siano pronti a consegnare le loro dimissioni. E questo significherebbe solamente una cosa: Crisi di governo. L’esito è atteso per questa sera, quando il Consiglio dei ministri si riunirà per dare il via libera al Recovery Plan. Questo sempre che Conte non decida di far slittare la riunione, visto che ieri sera il nuovo documento sull’utilizzo dei Recovery Fund non era stato ancora consegnato ai partiti di maggioranza. >> Leggi anche: Dall’Emilia-Romagna 40 milioni di ristori per le aziende colpite dal Covid Crisi di governo, Bonetti e ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ arrivato il giorno che potrebbe determinare la fine del Conte bis. Le ministre di Italia Viva Teresae Elena, così come il sottosegretario Ivan Scalfarotto, pare siano pronti ale loro. E questo significherebbe solamente una cosa:di. L’esito è atteso per questa sera, quando il Consiglio dei ministri si riunirà per dare il via libera al Recovery Plan. Questo sempre che Conte non decida di far slittare la riunione, visto che ieri sera il nuovo documento sull’utilizzo dei Recovery Fund non era stato ancora consegnato ai partiti di maggioranza. >> Leggi anche: Dall’Emilia-Romagna 40 milioni di ristori per le aziende colpite dal Coviddie ...

Piu_Europa : Questo governo è negativo per il paese. E una crisi gattopardesca che porti al Conte Ter sarebbe incomprensibile.… - Azione_it : Azione e @Piu_Europa sono dal primo giorno all'opposizione del #Conte-bis, che ha mostrato la sua inadeguatezza. Un… - matteosalvinimi : #Salvini: Lei Annunziata oggi non parlerà di crisi di governo? Sono d'accordo. I temi veri sono vaccini, salute, sc… - razzaromagnola : RT @mariolavia: ===Ecco perché Conte rischia di asfaltarsi da solo. Stasera la crisi di governo - Pietro13774113 : RT @fattoquotidiano: Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica che… -