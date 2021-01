Crisi di governo a un passo: le ultime notizie (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 - La Crisi è a un passo. Le speranze di Giuseppe Conte e del suo governo di andare avanti sono appese alle 12 ore che separano dal consiglio dei ministri sul Recovery Plan . ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gennaio 2021 - Laè a un. Le speranze di Giuseppe Conte e del suodi andare avanti sono appese alle 12 ore che separano dal consiglio dei ministri sul Recovery Plan . ...

