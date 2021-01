Covid, zona bianca: la paura di Massimo Galli (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Da una parte il numero dei contagi, dall’altra quello dei vaccinati: due dati che si intrecciano giorno dopo giorno su una linea che porta all’immunità di gregge. Il problema, stando alle parole dell’infettivologo e primario del Sacco, Massimo Galli, è che ancora non si conoscono con precisione i numeri che permetterebbero a un Paese di raggiungere questa immunità. Lo ha spiegato ai microfoni di Agorà, su Rai 3, parlando anche di zona bianca e di scuola. Covid, come raggiungere l’immunità di gregge: parla Massimo Galli Massimo Galli ha dichiarato che al momento non conosciamo i numeri necessari per raggiungere l’immunità di gregge “perché non c’è ancora stato nessun posto al mondo dove è stato raggiunto ... Leggi su improntaunika (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Da una parte il numero dei contagi, dall’altra quello dei vaccinati: due dati che si intrecciano giorno dopo giorno su una linea che porta all’immunità di gregge. Il problema, stando alle parole dell’infettivologo e primario del Sacco,, è che ancora non si conoscono con precisione i numeri che permetterebbero a un Paese di raggiungere questa immunità. Lo ha spiegato ai microfoni di Agorà, su Rai 3, parlando anche die di scuola., come raggiungere l’immunità di gregge: parlaha dichiarato che al momento non conosciamo i numeri necessari per raggiungere l’immunità di gregge “perché non c’è ancora stato nessun posto al mondo dove è stato raggiunto ...

