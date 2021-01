Covid, Galli: "Il sistema delle zone non funziona, siamo quasi daccapo" (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gennaio 2020 - Lombardia a rischio zona rossa. E' quello che potrebbe succedere con il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 16 gennaio. A preoccupare è l' indice Rt, quello che misura la ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gennaio 2020 - Lombardia a rischio zona rossa. E' quello che potrebbe succedere con il nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 16 gennaio. A preoccupare è l' indice Rt, quello che misura la ...

ellellevercillo : RT @orizzontescuola: Covid-19, Galli: “I dati che mi mandano sui casi negli asili nido e materne indicano che bisogna fare molta attenzione… - emanueleph : Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - orizzontescuola : Covid-19, Galli: “I dati che mi mandano sui casi negli asili nido e materne indicano che bisogna fare molta attenzi… - Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Covid, l'infettivologo Galli: «Il sistema delle regioni a colori non funziona, a breve saremo messi male» - tuttoatalanta : Covid, Galli: 'Litigi politici come orchestra mentre Titanic affonda' -