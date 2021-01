Coronavirus, in Cina lockdown per 22 milioni di persone in tre città della provincia a nord di Pechino (Di martedì 12 gennaio 2021) Langfang è stata la terza città dell’Hebei, provincia a nord di Pechino, a entrare in lockdown, diventando la terza a essere bloccata per il focolaio di Covid-19 dopo il capoluogo Shijiazhuang e Xingtai. Negli ultimi dieci giorni sono risultate positive 560 persone, il 40 per cento delle quali sono asintomatiche. Gli abitanti di Langfang verranno quindi posti in isolamento domiciliare per sette giorni e sottoposti a test di massa. Nelle tre città vivono oltre 22 milioni di persone, il doppio degli abitanti di Wuhan, dove a fine 2019 è stato rilevato il virus per la prima volta. Langfang dista appena mezz’ora di auto da Pechino e conta 5 milioni di persone. Veicoli e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Langfang è stata la terzadell’Hebei,di, a entrare in, diventando la terza a essere bloccata per il focolaio di Covid-19 dopo il capoluogo Shijiazhuang e Xingtai. Negli ultimi dieci giorni sono risultate positive 560, il 40 per cento delle quali sono asintomatiche. Gli abitanti di Langfang verranno quindi posti in isolamento domiciliare per sette giorni e sottoposti a test di massa. Nelle trevivono oltre 22di, il doppio degli abitanti di Wuhan, dove a fine 2019 è stato rilevato il virus per la prima volta. Langfang dista appena mezz’ora di auto dae conta 5di. Veicoli e ...

