Coppa Italia, oggi continuano gli ottavi di finale. Il programma (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il successo del Milan sul Torino ai calci di rigore ha aperto gli ottavi di finale di Coppa Italia, domani altre tre sfide. Ecco il programma dettagliato: MARTEDI’ 12/01 Milan-Torino 0-0 (5-4 d.c.r.) MERCOLEDI’ 13/01 Fiorentina-Inter alle ore 15.00 Napoli-Empoli alle ore 17.45 Juventus-Genoa alle ore 20.45 GIOVEDI’ 14/01 Sassuolo-Spal alle ore 17.30 Atalanta-Cagliari alle ore 21.15 MERCOLEDI’ 20/01 Roma-Spezia 21.15 GIOVEDI’ 21/01 Lazio-Parma alle ore 21.15 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il successo del Milan sul Torino ai calci di rigore ha aperto glididi, domani altre tre sfide. Ecco ildettagliato: MARTEDI’ 12/01 Milan-Torino 0-0 (5-4 d.c.r.) MERCOLEDI’ 13/01 Fiorentina-Inter alle ore 15.00 Napoli-Empoli alle ore 17.45 Juventus-Genoa alle ore 20.45 GIOVEDI’ 14/01 Sassuolo-Spal alle ore 17.30 Atalanta-Cagliari alle ore 21.15 MERCOLEDI’ 20/01 Roma-Spezia 21.15 GIOVEDI’ 21/01 Lazio-Parma alle ore 21.15 Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

