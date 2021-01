Coppa Italia | il Milan batte il Torino ai rigori 5-4 e va ai quarti

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non sono bastati 120? alper superare ilnegli ottavi di finale di, i rossoneri l’hanno spuntata solo ai calci di rigore per 5-4. Decisivo l’errore di Rincon dagli unidici metri. Il ritorno di Ibrahimovic da titolare non è stato esaltante, qualche guizzo dei suoi e un tiro finito alto, come ha detto ieri Pioli questa gara servirà per ritrovare piano piano il ritmo partita. Nel secondo tempo lo svedese ha lasciato il campo a Calhanoglu e Leao si è spostato come prima punta, da quel momento in poi ilè stato più volte pericoloso nei pressi dei pali difesi da Milinkovic-Savic. Il portiere granata ha avuto uno scontro con Leao in area di rigore e, nelle proteste per un presunto rigore, il direttore di gara Valeri ha mostrato il cartellino rosso a Gianluigi ...