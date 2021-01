Ciclismo | nasce la Eolo-Kometa | la squadra di Basso e Contador

(Di martedì 12 gennaio 2021) Eccolo qui il nuovo progetto sportivo ideato da Ivancon il supporto della, azienda italiana leader nel fixed wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, e di, ...

Presentata a Busto Arsizio la formazione Professional dei due ex campioni: licenza italiana, lo sponsor è l'imprenditore Spada. Alberto: "Progetto a lungo termine". Ivan: "Dietro c'è un lavoro di tre ...