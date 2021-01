Centomila vaccinati fuori lista | un problema di coscienza individuale o di scarsa organizzazione?

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo l’aggiornamento delle 00:14 del 12 gennaio nel nostro paese risultano somministrate 718.797 dosi di vaccino. Di queste, oltre 100mila non sono state effettuate a personale medico e infermieristico né ad anziani e operatori delle residenze assistite. In termini di fasce d’età, si notano anche oltre 1.400 soggetti 16-19enni e in realtà, scorporando i dati regione per regione come fa oggi Repubblica, in molti territori quella che doveva essere la fascia prioritaria sembra arrivare per ultima. Pur volendo tenere in conto la proporzionalità, i numeri assoluti sono davvero bassi. In Campania su 68.138solo 1.262 sono anziani delle rsa e 10.583 persone appartengono al personale non sanitario. Nelle Marche gli ospiti di questo tipo di strutture a cui è stata somministrata la prima dose sono appena 145 (contro 1.834 non sanitari). (foto: MATTEO BAZZI/POOL/AFP ...