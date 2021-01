Calendario F1 2021: ufficiale il ritorno a Imola, slittano Australia e Cina (Di martedì 12 gennaio 2021) Dall'idea di Calendario 2021 prospettata nei mesi scorsi - e ratificata dal Consiglio mondiale del motorsport FIA -, con 23 appuntamenti confermati per la stagione di Formula 1, si va verso una ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021) Dall'idea diprospettata nei mesi scorsi - e ratificata dal Consiglio mondiale del motorsport FIA -, con 23 appuntamenti confermati per la stagione di Formula 1, si va verso una ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 UFFICIALE l'ingresso nel calendario 2021 di Imola per il weekend del 16-18 aprile! Apportate a… - SkySportF1 : ? Sempre più vicina la conferma di Imola nel Mondiale di #Formula1! ?? Scelta anche la possibile collocazione in cal… - SerieA : Tutto pronto per il primo turno infrasettimanale del 2021! ?? Ecco il calendario della 16ª Giornata di #SerieATIM.… - AntonioIanni12 : RT @stella__bruno: ????????????????torna #Imola nel calendario 2021 di #F1 ??e poi non si comincia dall’#Australia , che slitta più avanti. #GP d’a… - RaiSport : ??#Formula, il #covid cambia il calendario 2021 Al via 28 marzo da #Bahrein,#Imola 18 aprile e #Monza 12 settembre,… -