Banca MPS, fonti Banco BPM: "nessun contatto con Siena o Tesoro" (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – nessun contatto fra Banco BPM e Banca MPS. Lo precisano alcune fonti del Banco di Piazza Meda in relazione alle ipotesi di stampa che parlavano di contatti con gli azionisti della Banca senese e con il Tesoro finalizzati ad una possibile aggregazione. Il Banco – si sottolinea – ha più volte segnalato che "le possibili opzioni di aggregazione considerate non includono MPS tra le preferite" e "si punta a un'operazione con una ratio industriale evidente, in un'ottica di creazione di valore". "Gli advisor già nominati Lazard e Citi monitoreranno la situazione qualora Banco BPM venisse interpellato" concludono le fonti. Frattanto, MPS ha annunciato solo ieri di aver conferito a Credit Suisse ...

