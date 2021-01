Uccide il figlio neonato con le forbici: “Non posso mantenerlo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una giovane mamma ucraina ha ucciso il figlio neonato a colpi di forbice: “Non lo volevo, non avrei potuto mantenerlo”. In un raptus di folle ira ha ucciso il figlio appena nato con un paio di forbici. Poi ha deciso di librarsi del piccolo cadavere gettandolo nella spazzatura. Anastasia Skorychenko, questo il nome della mamma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Una giovane mamma ucraina ha ucciso ila colpi di forbice: “Non lo volevo, non avrei potuto”. In un raptus di folle ira ha ucciso ilappena nato con un paio di. Poi ha deciso di librarsi del piccolo cadavere gettandolo nella spazzatura. Anastasia Skorychenko, questo il nome della mamma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TgrSicilia : A #Paternò il #COVID19 uccide padre, madre e un figlio. Dal sindaco appello alla prudenza. Nel Tg delle 14 @TgrRai - LucaVettraino : Qui siamo in Ucraina...e la legge fa schifo come in Italia vedo ... Mamma uccide il figlio appena nato a colpi di… - curtno67 : @GassmanGassmann Chi fa una cosa del genere è una merda...non mi risulta lo facciano solo i figli di Trump...se mio… - CrisciGloria : Mamma uccide il figlio appena nato a colpi di forbice: «Non lo volevo, non avrei potuto mantenerlo» - Maecenartis : Io prima talmente sclerata per la foto di Serkan che mentre ripassavamo la mia amica mi fa 'ok simo tu parla dell'i… -