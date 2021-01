Torta salata con melanzane salsiccia e patate (Di lunedì 11 gennaio 2021) La è una ricetta molto appetitosa, rapida e facile da preparare però veramente ricca di gusto. Piacerà sicuramente a tutti. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 rotoli di pasta sfoglia 2 patate medie 1 melanzana grande 3 salsicce 250 g di provola o fior di latte 40 g di parmigiano reggiano grattugiato Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. 1 spicchietto d’aglio Olio per friggere Per preparare la iniziamo lavando e rimuovendo le estremità delle melanzane, poi tagliate a cubetti piccoli. Mettete l’olio di semi in padella e iniziate a friggere le melanzane, un po’ alla volta. Intanto tagliate il fior di latte a cubetti, sbucciate le patate e lavatele sotto l’acqua corrente fredda. Continuate la preparazione della Torta salata ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 11 gennaio 2021) La è una ricetta molto appetitosa, rapida e facile da preparare però veramente ricca di gusto. Piacerà sicuramente a tutti. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 rotoli di pasta sfoglia 2medie 1 melanzana grande 3 salsicce 250 g di provola o fior di latte 40 g di parmigiano reggiano grattugiato Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. 1 spicchietto d’aglio Olio per friggere Per preparare la iniziamo lavando e rimuovendo le estremità delle, poi tagliate a cubetti piccoli. Mettete l’olio di semi in padella e iniziate a friggere le, un po’ alla volta. Intanto tagliate il fior di latte a cubetti, sbucciate lee lavatele sotto l’acqua corrente fredda. Continuate la preparazione della...

Cotto e mangiato oggi: ricetta torta salata ripiena di Tessa Gelisio

Nella puntata di questo giovedì di Cotto e mangiato la conduttrice Tessa Gelisio ha proposto la torta salata ripiena di erbetta, pomodorini e noci.

