Susanna Biondo e la storia d’amore con Fiorello

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Latrae Rosarioè solida e duratura. Sono una coppia da molti anni, precisamente dal 1996, e sembra proprio che la loro intesa non subisca l’influenza del tempo.è lontana dal mondo dello spettacolo e della televisione, per questo non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata, custodita gelosamente. Nata nel 1965, laureata in Economia e Commercio, lavora da molti anni nell’azienda di famiglia che si occupa di servizi di doppiaggio e post-produzione. Oltre alla sua professione dedica il suo tempo alla sua famiglia: è mamma di due figlie, Olivia, nata dal precedente matrimonio con l’imprenditore Edoardo Testa, e Angelica, nata dalle relazione con il showman ...