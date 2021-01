Spagna, produzione giù a novembre (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ crollata la produzione industriale in Spagna a novembre. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), la produzione evidenzia su base mensile un calo dello 0,9% dopo il +0,5% precedente. Inoltre, si è registrato un calo tendenziale del 3,8%, più marcato rispetto al -1,6% di ottobre e peggiore delle stime degli analisti (-2,6%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un -2% (-6,2% il precedente). (Foto: jorono / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ crollata laindustriale in. Secondo l’Ufficio di Statistica nazionale (INE), laevidenzia su base mensile un calo dello 0,9% dopo il +0,5% precedente. Inoltre, si è registrato un calo tendenziale del 3,8%, più marcato rispetto al -1,6% di ottobre e peggiore delle stime degli analisti (-2,6%). Il dato è corretto per la stagionalità e gli effetti del calendario, mentre l’indice grezzo segna un -2% (-6,2% il precedente). (Foto: jorono / Pixabay)

Ultime Notizie dalla rete : Spagna produzione Spagna, produzione giù a novembre Il Messaggero Jamon Serrano: il Portogallo prepara una battaglia legale contro la Spagna

Il Portogallo è pronto a una battaglia legale contro l'indicazione geografica che assegna alla Spagna l'esclusiva sulla produzione del Jamon Serrano.

