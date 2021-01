Sempre più donne iniziano a smettere di rimuovere i peli del viso, dimostrando che la barba non è solo per gli uomini (Di lunedì 11 gennaio 2021) La gran parte delle donne passa molto tempo a curarsi il corpo e soprattutto a eliminare i peli dalle proprie gambe e dalle proprie braccia, ma soprattutto dal proprio volto, rasandosi in modo perfetto, ma la domanda che tutti si pongono è Sempre la stessa: questo atteggiamento è giustificato o è fin troppo esagerato, per i tempi che corrono? Molte donne vedono nella rasatura una parte della loro beauty routine di tutti i giorni, ma in realtà, una campagna che prende il nome di We can face it sta cercando di cambiare la situazione sostenendo la tesi che i peli sul viso per le donne siano una cosa naturale e accettabilissima. La genetica, in ognuno di noi, può portarci ad avere tantissimi peli sul corpo, sul viso e sul petto in ... Leggi su virali.video (Di lunedì 11 gennaio 2021) La gran parte dellepassa molto tempo a curarsi il corpo e soprattutto a eliminare idalle proprie gambe e dalle proprie braccia, ma soprattutto dal proprio volto, rasandosi in modo perfetto, ma la domanda che tutti si pongono èla stessa: questo atteggiamento è giustificato o è fin troppo esagerato, per i tempi che corrono? Moltevedono nella rasatura una parte della loro beauty routine di tutti i giorni, ma in realtà, una campagna che prende il nome di We can face it sta cercando di cambiare la situazione sostenendo la tesi che isulper lesiano una cosa naturale e accettabilissima. La genetica, in ognuno di noi, può portarci ad avere tantissimisul corpo, sule sul petto in ...

