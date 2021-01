Scuola, la Azzolina a sorpresa: “La Dad è morta, sono preoccupata” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina decreta finita la Dad (didattica a distanza). “sono molto preoccupata per la Scuola” (websource)Mentre c’è ancora incertezza sulla riapertura delle scuole, con date diversificate da regione a regione, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si dice molto preoccupata e “decreta” la fine della Dad, la didattica a distanza. Una vera e propria sentenza di morte per lo strumento utilizzato in questi mesi di pandemia e di quarantena, con le lezioni da casa. “sono molto preoccupata – ha detto a Radio Rai – gli studenti sono in difficoltà, hanno bisogno di sfogare la loro socialità. E’ giusto che lo facciano all’interno della loro classe”, ha spiegato l’esponente del governo in un’intervista di ... Leggi su instanews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il ministro dell’Istruzione Luciadecreta finita la Dad (didattica a distanza). “moltoper la” (websource)Mentre c’è ancora incertezza sulla riapertura delle scuole, con date diversificate da regione a regione, la ministra dell’Istruzione Luciasi dice moltoe “decreta” la fine della Dad, la didattica a distanza. Una vera e propria sentenza di morte per lo strumento utilizzato in questi mesi di pandemia e di quarantena, con le lezioni da casa. “molto– ha detto a Radio Rai – gli studentiin difficoltà, hanno bisogno di sfogare la loro socialità. E’ giusto che lo facciano all’interno della loro classe”, ha spiegato l’esponente del governo in un’intervista di ...

