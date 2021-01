Sci Alpino, Coppa del Mondo Wengen: cancellate le gare in Svizzera. Un focolaio ferma tutto (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ecco che la notizia si è ora materializzata: la FIS infatti ha invitato tutti gli atleti e le delegazioni a non partire alla volta di Wengen, in vista del weekend di Coppa del Mondo che si sarebbe dovuto tenere nella località Svizzera, perchè tutte le prove di ogni ordine e grado sono state cancellate. A riportare la news è l’Ansa, che fa riferimento alle parole dall’allenatore dei velocisti azzurri Alberto Ghidoni, il quale ha fatto capire che la situazione logistico-sanitaria della leggendaria location elvetica non è in questo momento delle migliori a causa dell’alta diffusione del virus nella sua “variante inglese”. Annullate quindi due discese libere e uno slalom, con al momento nessuna informativa circa le possibili date di recupero, il “Circo Bianco” non ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ecco che la notizia si è ora materializzata: la FIS infatti ha invitato tutti gli atleti e le delegazioni a non partire alla volta di, in vista del weekend didelche si sarebbe dovuto tenere nella località, perchè tutte le prove di ogni ordine e grado sono state. A riportare la news è l’Ansa, che fa riferimento alle parole dall’allenatore dei velocisti azzurri Alberto Ghidoni, il quale ha fatto capire che la situazione logistico-sanitaria della leggendaria location elvetica non è in questo momento delle migliori a causa dell’alta diffusione del virus nella sua “variante inglese”. Annullate quindi due discese libere e uno slalom, con al momento nessuna informativa circa le possibili date di recupero, il “Circo Bianco” non ...

SkiAreaSanPe : RT @RSIsport: ?? Anche il secondo super G di St.Moritz, non disputato ad inizio dicembre, verrà recuperato e si terrà in Val di Fassa #RSISp… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ciaspole e #scialpinismo in sicurezza: 5 consigli del Corpo nazionale soccorso alpino #neve #montagna #gazzetta #gazzetta… - zazoomblog : Sci alpino la Val di Fassa recupererà il secondo super-g femminile cancellato a Sankt Moritz - #alpino #Fassa… - sono_francesca : Ricordo che a #Cortina dal 7 al 21 febbraio si svolgeranno (?) i campionati del mondo di sci alpino. Che Dio ce la… - NouDou5 : RT @sofia27455005: SCI ALPINO -