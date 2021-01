Saturimetro, da oggi 30mila gratis in farmacia: cos’è, a cosa serve e a chi sarà dato (Di lunedì 11 gennaio 2021) ll Saturimetro, noto anche con altri nomi come ossimetro o pulsossimetro, è lo strumento utile per misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue e, come evidenzia la Società Italiana di Medicina Generale (Simg), dunque importante per la gestione domiciliare dei pazienti con sospetta o accertata infezione COVID-19. Data la sua utilità in emergenza sanitaria, a partire dall’11 gennaio 2021 è stato deciso che 30mila saturimetri verranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie su tutto il territorio nazionale. A riceverlo saranno tutti cittadini con patologie respiratorie o le famiglie che convivono con un paziente che soffre di malattie respiratorie come asma, ipertensione polmonare, bronchiettasie, eccetera. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 gennaio 2021) ll, noto anche con altri nomi come ossimetro o pulsossimetro, è lo strumento utile per misurare la quantità di ossigeno presente nel sangue e, come evidenzia la Società Italiana di Medicina Generale (Simg), dunque importante per la gestione domiciliare dei pazienti con sospetta o accertata infezione COVID-19. Data la sua utilità in emergenza sanitaria, a partire dall’11 gennaio 2021 è stato deciso chesaturimetri verranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie su tutto il territorio nazionale. A riceverlo saranno tutti cittadini con patologie respiratorie o le famiglie che convivono con un paziente che soffre di malattie respiratorie come asma, ipertensione polmonare, bronchiettasie, eccetera. ...

