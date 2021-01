San Marzano sul Sarno, muoiono due cani e danni all’intero edificio dopo un incendio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marzano sul Sarno (Sa) – Con un’ordinanza di interdizione di accesso e utilizzo delle case, il sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo ha allontanato i condomini della palazzina di via Turati, messi in pericolo dall’incendio avvenuto ieri in un’abitazione posta al secondo piano dello stesso edificio e completamente devastato dalle fiamme. L’ordinanza firmata dal sindaco Carmela Zuottolo ha validità fino al ripristino delle condizioni di abitabilità dell’edificio. Nell’incendio di ieri sera, scaturito, pare, da una stufa a pellet, sono morti due cani che si trovavano fuori al balcone dell’appartamento travolto dalle fiamme. All’interno c’era invece il proprietario da solo e si è salvato. In ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSansul(Sa) – Con un’ordinanza di interdizione di accesso e utilizzo delle case, il sindaco di Sansul, Carmela Zuottolo ha allontanato i condomini della palazzina di via Turati, messi in pericolo dall’avvenuto ieri in un’abitazione posta al secondo piano dello stessoe completamente devastato dalle fiamme. L’ordinanza firmata dal sindaco Carmela Zuottolo ha validità fino al ripristino delle condizioni di abitabilità dell’. Nell’di ieri sera, scaturito, pare, da una stufa a pellet, sono morti dueche si trovavano fuori al balcone dell’appartamento travolto dalle fiamme. All’interno c’era invece il proprietario da solo e si è salvato. In ...

